ناهد رشدي تكشف مفاجأة عن دورها في "لن أعيش في جلباب أبي" بعد مرور 25 عامًا

السبت 13/يونيو/2020 - 12:59 م
ناهد رشدي
ناهد رشدي
ناهد رشدي، لاقى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" نجاحًا كبرًا فور عرضه في عام 1995 لبطله الراحل العملاق نور الشريف والنجمة المتألقة عبلة كامل، وبمشاركة الفنان القدير رشوان توفيق وبعض الوجوه الشابة في ذلك التوقيت على رأسهم حنان ترك وياسر جلال ومحمد رياض.

ناهد رشدي ودور ثنية

وقدمت ناهد رشدي دور ابنة المعلم "عبدالغفور البرعي" "ثنية" والتي لم تكن محظوظة في حياتها، حيث أحبت "ياسر جلال" الذي كان طامعًا هو وأسرته في مال والدها، لتعيش حياة تعيسة بالمسلسل.

ناهد رشدي تتألق

تألقت ناهد رشدي في دورها بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي، لتثبت للجميع أنها نجمة قادمة على الساحرة بسرعة الصاروخ، لتنطلق في مجال الدراما وتقدم أكثر من عمل ناجح لشاشة التليفزيون.

ختفاء ناهد رشدي

وفاجأت ناهد رشدي جمهورها باختفائها الغير مبرر ليستاءل الجميع عن الأسباب التي دفعتها إلى ترك الفن والاختفاء، برغم تألقها وإمكاناتها الكبيرة التي أهلتها لتكون نجمة على الساحة إلى أنها قررت الابتعاد.

ناهد رشدي تعود للصدارة

وعادت ناهد رشدي إلى الصدارة مجددًا لتحتل "تريند" محرك البحث الشهير جوجل عقب مداخلتها الهاتفية بأحد البرامج التليفزيونية المقدمة على إحدى الفضائيات، وكشفت مفاجآت بشأن دور "ثنية" ومشهد زواجها من ياسر جلال.

دور ناهد رشدي 

وقالت ناهد رشدي إنها لم تكن تتوقع أن يحقق مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" هذا النجاح الكبير، برغم مرور 25 عامًا على أول عرض له وكان ذلك في عام 1995، وكذلك بقية فريق العمل.

ناهد رشدي وكواليس المسلسل

وكشفت النجمة ناهد رشدي عن كواليس مشهد فر "ثنية" على النجم ياسر جلال، قائلةً: "كنت هموت وأضحك، خلال تصوير الفرحظن ولكن المخرج طلبا إننا نتعامل بشكل طبيعي مش تمثيل".

فرح ناهد رشدي 

وأوضحت ناهد رشدي أن مشهد تناول الطعام خلال فرح "ثنية" كان حقيقيًا ولم يكن تمثيليًا، وجميعنا كنا نبحث عن الديك الرومي الذي أحضرته حنان ترك، وهو أحد المشاهد الجميلة الواقعية بالمسلسل الذي قام ببطولته الراحل نور الشريف.

ناهد رشدي والدة منسي

وشاركت ناهد رشدي في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان 2020، ودار حول شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسي قائد الكتيبة "103" صاعقة، والذي أفنى حياته هو وزملائه في معركة "البرث" الشهيرة والتي كانت في 2017، مجسدةً دور والدته.

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