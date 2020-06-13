لجان مرورية للتأكد من ارتداء سائقي ومواطني رأس غارب للكمامات (صور)

شهدت محافظة البحر الأحمر، تشكيل لجان مرور، للتأكد من التزام سائقي ومواطني مدينة رأس غارب، للكمامات.





وكلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، اليوم إدارة المتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة تنفيذ سائقى سيارات السرفيس الداخلى لللإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا مابعة المواطنين مرتادي السيارات، مع التأكيد على التطهير والتعقيم المستمر للسيارات.





وأكد التزام السائقين والمواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية والذين أفادوا بأن هذه الاجراءات حماية لهم اولا وحماية لباقى الركاب.





وفى السياق ذاته تم المرور على موقف سيارات الاجرة والتزام سائقى سيارات الاجرة بالتعليمات وايقاف السيارات فى المكان المخصص لها داخل موقف سيارات الاجرة والحرص على التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات الامنه بينهم.





وثمن رأفت التزام جميغ فئات اهالى راس غارب بتنفيذ الاجراءات الوقائة والاحترازية حفاظا على الصحة والسلامه العامه.





يأتى هذا فى ظل اتخاذ كافة الاجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين.





تطورات إصابات ووفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



