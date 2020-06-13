برلماني: موقف القاهرة وأبو ظبي واضح وحاسم بشأن الأزمة الليبية

قال محمد هانى الحناوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مواقف كل من القاهرة وابوظبي دائما واضحة تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.





وأكد في بيان اليوم السبت، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين والتى تعتبر نموذجا رائعا ومتفردا ويجب أن يسود بين جميع الدول العربية لمواجهة.التحديات التى تواجه الامة العربية ومنع جميع التدخلات الخارجية فى أى دولة عربية تحت اى مسمى





وأشاد بالتنسيق والتعاون المستمر بين وزير الخاريجة السفير سامح شكرى ونظيره الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدا أهمية القضايا التى دارت بين الوزيرين خلال الاتصال الهاتفي الذى جرى بينهما خاصة إعرابهما عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.





وأضاف أن موقف القاهرة وأبو ظبى كان واضحا وحاسما من الوزيرين سامح وبن زايد تجاه الازمة الليبية بإدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها وتأكيد الوزيرين مجددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشيًا مع مسار مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.





وطالب عضو مجلس النواب، من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لمواجهة التدخل السافر من النظام التركى الارهابى ممثلا فى السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان.



