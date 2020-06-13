نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"

السبت 13/يونيو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"مساء الخير والسعادة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"يخربيت جمال بسم الله ماشاء الله ربنا يعطيكى الصحه والعافيه" وأضاف آخر"يا مساء الجمال الراقي والروح الأرقى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بطل يا ناس".

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء 3" حكاية "ما يطلبة المستمعون"، وتدور أحداثها في إطار الغموض والأثارة، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان إيها فهمي ورانيا محمود ياسين وهبة عبد الغني، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

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