ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته 150 كيلو بانجو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:59 م
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته 150 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازته (75 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "خنجر")، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (375 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ضبط رجال الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات، 4 أشخاص بمحافظتي الإسكندرية والشرقية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بحوزتهم 55 طربة حشيش وزنت 7،750 كيلو جرام من مخدر الحشيش وواحد كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحيازتهما (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،750 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (475 ألف جنيه).


ومن ناحية أخرى تابعت الإدارة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات مسجلة") تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصالحية، وبحيازتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (200 ألف جنيه).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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