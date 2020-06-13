أحمد عبد الله محمود يعلن سرقة حسابه على "فيسبوك"

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أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود عن سرقة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



نشر أحمد عبد الله محمود صورة جديدة، كتب عليها: "يا جماعة الأكونت الخاص بي على الفيسبوك سرق وهكر، أرجو عمل ريبورت له".





والجدير بالذكر أن آخر أحمد عبد الله محمود خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "2 في الصندوق"، وهو من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، انتصار، نهى عابدين، رحاب الجمل، إبرام سمير.