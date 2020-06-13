أحمد عبد الله محمود يعلن سرقة حسابه على "فيسبوك"

السبت 13/يونيو/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود عن سرقة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

نشر أحمد عبد الله محمود صورة جديدة، كتب عليها: "يا جماعة الأكونت الخاص بي على الفيسبوك سرق وهكر، أرجو عمل ريبورت له".


والجدير بالذكر أن آخر أحمد عبد الله محمود خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "2 في الصندوق"، وهو من تأليف لؤي السيد إخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، انتصار، نهى عابدين، رحاب الجمل، إبرام سمير.

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ ساعة و 24 دقيقة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم