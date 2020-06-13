ميلان يستعد لإنقاذ يوفيتش من جحيم ريال مدريد

السبت 13/يونيو/2020 - 12:46 م
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
عبد القادر عرابي
يتصدر نادي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم، أن نادي ميلان يقترب بشدة من التعاقد مع اللاعب صاحب الـ22 عاماً.

وأكد الموقع، أن ميلان سيقوم بضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع وجود بند خيار الشراء.

وظهر يوفيتش بمستوى مخيب مع النادي الملكي في موسمه الأول، بعد انضمامه من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

ولم يقنع الدولي الصربي مدربه زين الدين زيدان بأحقيته في انتزاع مكان أساسي، ليبقى طوال الموسم حبيس مقعد البدلاء.

يذكر أن القيمة التسويقية ليوفيتش انخفضت لـ32 مليون يورو، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركات مع ريال مدريد.

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