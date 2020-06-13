القبض على 4 من تجار المخدرات في القاهرة

السبت 13/يونيو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها في ضبط قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:

- ضبط (شقيقين لهما معلومات) بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2،500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جراما - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

- ضبط (شخصين لهما معلومات) بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جراما - كمية من البودر المخدر وزنت 10 جرامات - عدد 63 قرصا مخدرا - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، السويس، مطروح، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة الشرقية، في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

فيما تمكنت، من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة جنوب سيناء، في كمين أُعد لضبطها بدائرة "قسم شرطة الجناين بالسويس"، وبحوزتها 24 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.


ونجحت الإدارة، في ضبط عاطل، مقيم بمحافظة مطروح في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، حال استقلاله سيارة وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش، 20 ألف قرص، مبلغ مالي وهاتف محمول.


وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسكندرية في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول.


وقدرت قيمة المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 2888000 جنيه "مليونين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه".

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على 4 من تجار المخدرات في القاهرة
القبض على 4 من تجار المخدرات في القاهرة
القبض على 4 من تجار المخدرات في القاهرة
القبض على 4 من تجار المخدرات في القاهرة

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