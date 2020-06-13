توقعات بارتفاع واردات الصين من النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي في يوليو









أظهرت بيانات رفينيتيف أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو تموز، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في أبريل نيسان لأكبر مستورد في العالم للخام.





وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأمريكي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو تموز. ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد عن م ستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلا فحسب عن مليوني طن في يناير كانون الثاني 2018.





واشترت شركات التكرير الصينية بالأساس الشحنات في أبريل حين انخفضت درجات الخام الأمريكي مسجلة أكبر خصم نقدي على الإطلاق في السوق. وبدأت بكين منح إعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الأمريكية اعتبارا من مطلع مارس.



