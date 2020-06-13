توقعات بارتفاع واردات الصين من النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي في يوليو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
وكالات


أظهرت بيانات رفينيتيف أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو تموز، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في أبريل نيسان لأكبر مستورد في العالم للخام.

وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأمريكي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو تموز. ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد عن مستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلا فحسب عن مليوني طن في يناير كانون الثاني 2018.

واشترت شركات التكرير الصينية بالأساس الشحنات في أبريل حين انخفضت درجات الخام الأمريكي مسجلة أكبر خصم نقدي على الإطلاق في السوق. وبدأت بكين منح إعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الأمريكية اعتبارا من مطلع مارس.

وتظهر البيانات أن واردات الصين الكلية من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في يونيو، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في مايو البالغ 48 مليون طن.

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