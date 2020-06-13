طمنوا طلاب الثانوية.. 3 تحركات لحمايتهم خلال الامتحانات

السبت 13/يونيو/2020 - 12:39 م
طلاب
طلاب
أحمد القاسم

تحركات عدة تتخذها الدولة خلال الفترة الأخيرة لطمأنة طلاب الثانوية العامة المقبلين على اختبارات هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وتنطلق الامتحانات في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 5 يوليو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر فيروس كورونا بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإجراءات والتحركات التي اتخذتها الحكومة من أجل طمأنة طلاب الثانوية العامة قبل وخلال الاختبارات:


- هناك إجراءات ستتخذها الوزارة داخل اللجان تتمثل في تعقيم اللجان من الداخل بشكل يومى قبل بدء الامتحان وعقب انتهاء الطلاب من الاختبار، مع وجود بوابات تعقيم على مدخل المدارس، الإكتفاء بوجود 14 طالب فأقل فى كل لجنة فرعية بالمدارس، لترك مسافة تصل إلى متر ونصف بين كل طالب وزميله، تعامل الملاحظ مع الطالب مع مراعاة ترك مسافة أكثر من مترين، بجانب التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.

- قررت الحكومة تأخير موعد بدء الامتحان ساعة لإتاحة الوقت للطلاب الذهاب مبكرًا لمنع أية تكدسات، بجانب إقامة امتحان واحد فقط في اليوم، حسب تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

- وللتأمين بشكل عام بعيدا عن كورونا، أقرت وزارة الداخلية عد إجراءات لتأمين تلك الامتحانات، من بينها التشديد على وجود تمركزات أمنية ثابتة بمحيطها، فضلًا عن تحريك أقوال أمنية للربط بين الأكمنة الثابتة، بجانب تعزيز تواجد رجال المرور من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أي اختناقات بمحيط المدارس.

يذكر أن وزارة الصحة قامت بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.


وحسب آخر الإحصائيات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٧٫٢٧ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٤١٣ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الجمعة ٤١٬٣٠٣ من ضمنهم ١١٬١٠٨ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬٤٢٢ حالة.

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