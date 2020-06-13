أحمد داش معلقا على جاكيت عمرو عبد الجليل : " بتاعي"

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شارك الفنان الشاب أحمد داش، جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "طايع"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة الفنان عمرو عبد الجليل.



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"الريس حربي وفواز ملحوظة: الچاكيت الاسود ده بتاعي طايع عمرو عبدالجليل".



وحظت الصورة على تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور داش، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان محمود الليثي:"لا يا داش دا الريس عزيز مش حربي" وأضاف آخر"احلي ممثلين اصلا".



يذكر أن آخر اعمال أحمد داش، مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، شارك في بطولته الفنان محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر.

