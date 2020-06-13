فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس

السبت 13/يونيو/2020 - 12:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسحيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 673، فيما سجلت 570 حالة شفاء.

 

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقا، و4 إصابات في القدس.

 

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الحالات النشطة، ارتفعت إلى 98 حالة، في حين تم إدخال 253 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمحجورين منزليا إلى  1831.

 

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

 

وقالت الكيلة، إن نتائج كل العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غربي الخليل، وعددها 217، جاءت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين حجر صحى 6 اصابات جديدة

أخبار تهمك

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

72 وفاة و 1340 إصابة بـ كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

لليوم الثالث على التوالي.. فلسطين لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

لليوم الخامس على التوالي.. فلسطين لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم