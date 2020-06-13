إصابة مدير مستشفى في بني سويف بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أصيب الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام في بني سويف بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج المسحة الخاصة به اليوم السبت وتأكد إيجابيتها للفيروس عقب ظهور الأعراض عليه وعزل نفسه منزليًا لمخالطته الحالات الإيجابية للفيروس.

وشارك طبيب الأطفال والذي كان يعمل نائبا لمدير مستشفى ناصر العام، منذ بداية أزمة فيروس كورونا كمسؤول عن فرز وعزل حالات الاشتباه بالفيروس قبل أن يتم ترقيته قبل أسبوع لمنصب مدير المستشفى ويُشتبه في إصابته بالفيروس قبل يومين عقب ظهور بعض الأعراض عليه إثر مخالطته للحالات الإيجابية التي جرى احتجازها في المستشفى، ويتأكد إصابته بالفيروس اليوم، عقب سحب عينة منه وتأكد إيجابيتها لفيروس كورونا.

وأعلن مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، المخصصة لعزل حالات مصابي الكورونا، أمس الجمعة، في منشور على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" عن الاشتباه في إصابته بالفيروس، عقب ظهور بعض الأعراض عليه ومخالطته لحالات ايجابية، مشيرًا إلى أنه خضع لعزل منزلي لحين التأكد من إصابته من عدمه.

تطورات إصابات ووفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

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