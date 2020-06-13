سعيد الهادي: هدفي الوصول إلى العالمية بفيلم "برود أعصاب"

السبت 13/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



أكد السيناريست سعيد الهادي أن فيلمه الجديد " برود أعصاب " ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا الخيالية الذي يعيد صناعة السينما في مصر والوطن العربي بريقها من جديد، ومن المقرر تصوير الفيلم بعد الانتهاء من أزمة كورونا نهائيًا.

وأضاف سعيد الهادي في تصريحات صحفية له أن الفيلم استغرق في كتابته ستة أشهر متواصلة، وكان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم بعد الاستقرار علي أبطاله من مصر وسوريا ولكن أزمة كورونا أجلت البدء في تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من هذه الأزمة.

وتابع سعيد الهادي قائلاً :"هدفي الوصول إلى العالمية بهذا الفيلم ونقل السينما العربية إلى العالمية بعد التطوير الذي حدث في الصناعة مؤخرًا على مستوى التأليف والتصوير والإخراج.

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