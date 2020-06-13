وفاء صادق تكشف كواليس فرح سنية في "لن أعيش في جلباب أبي"

السبت 13/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد تصدر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" قائمة تريندات مواقع التواصل الأجتماعي، وخاصًة مشهد فرح "سنية"، وذلك بعد إعادة عرضة على شاشة قناة "دي ام سي".

كشفت الفنانة وفاء صادق، كواليس مشهد "فرح سنية" قائلة:"ده المفروض ان فرح بلدي جدا في البيت، كنا بنتبارى مين هيبقا بلدي أوي عندي صور مصورهالنا الأستاذ نور الشريف برا التصوير، عشان يورينا أشكالنا واحنا بنعمل ايه برا التصوير يلا هنفطر يلا هنتغدى كنا بنبقا بلدي".


واضافت:"مشهد الأكل ده أكل بلدي حقيقي من البيت وكنا بناكل بجد الاستاذ أحمد توفيق المخرج سابلنا مطلق الحرية في التعامل خلال المشهد طبعا وفق إطار محدد لكن مساحة الحرية كانت أكبر وفعلا كنا اخوات جدا خلال العمل".


مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان الراحل نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن ابو زهرة ومحمد رياض، والمسلسل أنتج عام 1996.

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