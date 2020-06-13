عمدة لندن يحث الناس على تجنب وسط المدينة قبل الاحتجاجات

دعا عمدة لندن، صادق خان، الناس إلى الابتعاد عن وسط المدينة، اليوم السبت، بينما تستعد العاصمة لمواجهة محتملة بين المتظاهرين المناهضين للعنصرية والجماعات اليمينية المتطرفة.





وقال عمدة لندن، صادق خان، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن الجماعات اليمينية المتطرفة تأتي إلى لندن ظاهريًا لحماية التماثيل، لكننا نعتقد أن التماثيل قد تكون نقطة اشتعال للعنف"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "خان"، أنه لا ينبغي للناس الانضمام إلى المظاهرات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت هناك أدلة من الولايات المتحدة على أن أولئك الذين حضروها قد أمسكوا بها.





تم رفع تماثيل الشخصيات التاريخية بما في ذلك ونستون تشرشل، والتي كانت في طليعة المظاهرات التي قامت بها الجماعات المناهضة للعنصرية، يوم الجمعة قبل الاحتجاجات المتوقعة في لندن.





تم رش تمثال زعيم الحرب العالمية الثانية تشرشل، خارج البرلمان بالكتابات الأسبوع الماضي بعد ما كان مظاهرة سلمية في الغالب حول وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي مات بعد أن ركع ضابط شرطة مينيابوليس على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الجمعة إنه "من السخف والخزي" أن يكون تمثال تشرشل في خطر.





وكتب "جونسون": "نعم، كان يعبر أحيانًا عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة لدينا اليوم، ولكنه كان بطلاً ويستحق نصبه التذكاري تمامًا".





وقالت حفيدة تشرشل، إيما سوامس، لـ"بي بي سي"، اليوم السبت، إنها حزينة، مضيفة: "من المحزن للغاية أن جدي الذي كان شخصية موحدة في هذا البلد يبدو أنه أصبح رمزًا لكونه مثيرًا للجدل".



