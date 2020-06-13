"الإسكان": صب قواعد ٤٢ عمارة لمتضرري السيول بـ١٥ مايو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الحفر للعمارات السكنية بعدد( ٤٢ )عمارة سكنية (زهور مايو) كمساكن بديلة لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو، مضيفاً أنه جار صب الخرسانة العادية لقواعد عدد من العمارات، وكذا صب الخرسانة المسلحة والأعمدة ببعض العمارات الأخرى، كما تم البدء فى اعمال الطرق والمرافق للمنطقة.


وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، مؤكدا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتوفير مساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.


من جانبه صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه جارٍ العمل فى كامل المنطقة طبقاً لمخطط يشمل أغراض المنطقة حيث تم إطلاق إسم(زهور مايو) على المشروع، مضيفا أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من أعمال، لدفع العمل بالمشروع وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.


في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.


وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



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