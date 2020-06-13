المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

تبدأ الحكومة تنفيذ قرار حظر حركة المواطنين، اعتبارًا من غد الأحد، حتى الثلاثاء 30 من يونيو الجاري، من الساعة 8 مساءً وحتى 4 صباحًا، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساءً يوميًا.





كما يتم اعتبارًا من الغد، مد عمل المحال التجارية والمولات، لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في السادسة مساءً بدلًا من الخامسة، طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الجاري.





ويستمر العمل حتى نهاية الشهر الجاري، بقرار رئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.





تطورات إصابات ووفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



