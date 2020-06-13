لا داعى للتزاحم.. رئيس صندوق الإسكان تعلن موعد انتهاء الحجز بالإعلان الـ13





صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه لا داعى لتزاحم المواطنين على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم طباعة المزيد من كراسات الشروط، وإتاحتها بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، وسيحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز بالمشروع.





وأوضحت مى عبدالحميد، أن هناك متسعاً من الوقت لشراء كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق، حيث سيبدأ الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 14/6/2020 : 4/7/2020.



