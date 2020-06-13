مقتل طيارين إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة سمارا الروسية

السبت 13/يونيو/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
هبطت طائرة خفيفة من طراز ياك 52، كانت في طريقها إلى نادي دوساف الروسي، بشكل حاد في منطقة سمارا الروسية، حسبما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ في المنطقة.

ووفقا لما ذكرته وزارة الطوارئ، لقى شخصان مصرعهما بعد الهبوط الصعب لطائرة ياك 52 بمحرك خفيف فى منطقة سمارا، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة: "تم تلقي تقرير حول السقوط من ارتفاع منخفض لطائرة ياك 52 من نادي سمارا الإقليمي للطائرات DOSAAF. كانت الطائرة تقوم برحلات مجدولة. كان هناك مدرب وطالب على متن الطائرة".

وأضافت الوزارة، أنه نتيجة للسقوط، قتل كل من كانوا على متنها. لم تشتعل النار في الطائرة عند اصطدامها.

وبحسب الوزارة، تعرضت الطائرة لأضرار ميكانيكية كبيرة. ولم يصب أحد على الأرض نتيجة التحطم.

كانت الطائرة ياك 52 المحطمة تابعة لدوساف، الجمعية التطوعية للتعاون مع الجيش.

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