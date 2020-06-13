بمكياج جرئ..هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

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خضعت الفنانة هبة مجدي، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا طويلًا بصف زراير من الأمام بالأخضر الزيتي وكانا شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج جرئ وحلق طويل باللون الدهبي.



وشاركت هبة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"فكر باللون الأخضر".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميله اوي" وأضاف آخر"فديت الجمال".



يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، قام ببطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي.

