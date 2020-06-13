رئيس البرلمان الليبي يزور الجزائر لإجراء مباحثات بشأن الحوار في ليبيا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:38 ص
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح سيزور الجزائر لإجراء مباحثات بشأن الحوار في ليبيا.

 

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، البرلمان العربي، برفض الاعتداء على ليبيا

 

واستنكر صالح في كلمته، أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، إرسال المرتزقة والإرهابيين لقتل الليبيين.

 

وقال صالح: "الشعب الليبي يطالب الاتحاد العربي برفض الغزو التركي لليبيا"، مؤكداً أن "الشعب الليبي يساند القضية الفلسطينية بالرغم من انشغاله بمواجهة الإرهاب"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

 

وأضاف صالح، أن "الوقت حان لمغادرة حلبة الصراعات في الداخل الفلسطيني وخارجه، والالتفاف حول مشروع وطني وصياغة خطاب فلسطيني موحد، ومن ثم عربي كشروط أساسية لمجابهة التحديات والمخططات والمؤامرات".

 

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