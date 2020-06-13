سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 13 يونيو 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 13-6-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.06 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.29 جنيه للشراء.
18.41 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.06 جنيه للشراء.
18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.24 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.26 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 18.26 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.29 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.22 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.

 في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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