الطب البيطري: تطهير 40 ألف منشأة بالجيزة

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة، إن محافظ الجيزة وجه بتشكيل فرق على مستوى مدن ومراكز وأحياء المحافظة لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية وغير الحكومة، فضلا عن الشوارع ووجهات المنازل، وذلك منذ ظهور "كوفيد 19" في مصر.





وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من تعقيم 40 ألف منشأة، منوها بأن هناك حملات توعية لمواطني المحافظة بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أن هناك وعي من قبل المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة في الشوارع، مؤكدا أن المواطن عليه دور كبير في تحجيم انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن حملات التطهير مستمرة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



