موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

السبت 13/يونيو/2020 - 11:26 ص
فايلر
فايلر
حسام مجدي

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.

موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

وكان فايلر قد غادر مصر أمس الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسري حوالي أسبوع أو 10 أيام كأقصى تقدير ثم سيعود بعد ذلك لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 15 يونيو القادم.

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