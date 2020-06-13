بعد مرور أيام على رحيل والده.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد نجله

السبت 13/يونيو/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاد نجله الصغير عبد الله، من خلال نشر مجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصور قائلًا:"انهارده عيد ميلاد ابني الصغير عبد الله
كل سنه وانت طيب ربنا يبعد عنك كل شر انت وكل اولادنا وربنا يطول ف عمري وأشوفك لما تكبر ان شاء الله كان نفسي اوي احتفل بيك بس لولا الظروف الصعبة دي".


وحظيت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهو المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل سنه وهو طيب وبخير ربنا يجمعكم في فرح وسعادة" وأضاف آخر"قمر قوي".

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