ميار الغيطي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة صيفية ساخنة

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شاركت الفنانة ميار الغيطي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة امام البحر ومرتدية ملابس البحر.



وعلقت ميار، على الصورة قائلة:"لا يمكنني تجاوز هذا المنظر".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منظر جميل قوي بس الاجمل حضرتك طبعا" وأضاف آخر"إطلالتك بتخطف القلب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ياقلبي".



يذكر أن آخر اعمال ميار الغيطي، مسلسل "طلعت روحي" وتدور احداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة إنجي وجدان وبيومي فؤاد.