ميار الغيطي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة صيفية ساخنة

السبت 13/يونيو/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة ميار الغيطي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة امام البحر ومرتدية ملابس البحر.

وعلقت ميار، على الصورة قائلة:"لا يمكنني تجاوز هذا المنظر".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منظر جميل قوي بس الاجمل حضرتك طبعا" وأضاف آخر"إطلالتك بتخطف القلب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ياقلبي".

يذكر أن آخر اعمال ميار الغيطي، مسلسل "طلعت روحي" وتدور احداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة إنجي وجدان وبيومي فؤاد.

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