اندلاع حريق على متن غواصة نووية فرنسية

السبت 13/يونيو/2020 - 11:14 ص
غواصة نووية
غواصة نووية
وكالات

اندلع حريق على متن غواصة نووية فرنسية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط، حسبما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم السبت.

 

وقالت وزير الدفاع الفرنسية، عبر حسابها على موقع تويتر : "هذا الليل، في الساعة 00.50، تم إخماد الحريق على متن الغواصة بيرل، بعد أكثر من 14 ساعة من عملية مكافحة النيران، شارك فيها حوالي 100 من رجال الإطفاء، إضافة إلى أكثر من 150 شخصا قدموا لهم المساعدة. شكرا لهم"، مضيفة أنها ستتوجه إلى تولون.

 

وأفادت السلطات المحلية، وقت سابق بوقوع حريق على متن الغواصة "بيرل" من صنف "Rubis"، التي دخلت الخدمة في الاسطول الحري الفرنسي عام 1993.

 

ويذكر أن منذ يناير 2020 كانت الغواصة البالغ طولها 74 مترا ترسو في حوض جاف لإصلاح السفن.

 

وكانت السلطات الفرنسية، أكدت أنه لم يصب أحد بأذى ولم تكن هناك مواد أو أسلحة نووية على متن الغواصة التي كانت تخضع لعملية إصلاح.

 

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فرنسا غواصة نووية حريق

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