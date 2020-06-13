الليلة.. مي كساب تطرح أغنيتها الجديدة "ودي عجبك فيها إيه"

السبت 13/يونيو/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ودي عجبك فيها أيه" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أشرف سالم، ومن توزيع أوكا مزيكا، الليلة الساعة 8 مسًاء على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".

وروجت مي، لأغنية جديدة من خلال نشر البوستر التشويقي لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كساب، على البوستر قائلة:"معادنا بكره إن شاء الله الساعه ٨ مساءًا علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب #ودي_عجبك_فيها_إيه كلمات أمير طعيمه ألحان أشرف سالم توزيع أوكا مزيكا محمد علام ميكس وماستر جورج يعقوب drop Inkyz photo by sherif Amar vedieo by eslam zaher".

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