أحمد السقا يعود للدراما الصعيدية في رمضان 2021

السبت 13/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد الفنان أحمد السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، من خلال مسلسل درامي تدور أحداثه فى أجواء الصعيد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.


وبدأ أحمد السقا ومحمد سامي والجهة المنتجة في عقد جلسات العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل، ووضع خطة لموعد انطلاق التصوير بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وترشيح الأبطال.

يُشار أن محمد سامى وأحمد السقا تعاونًا معًا في السباق الرمضاني لعام 2019 من مسلسل "ولد الغلابة"، وحققا من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من مي عمر، إنجي المقدم، كريم عفيفي ، إدوارد، ريم سامي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، وهو من تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد سامي.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد السقا لعرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وذلك بعد قرار فتح دور العرض السينمائية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وهو بطولة منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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