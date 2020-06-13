أحمد الفيشاوي مشغول في تصوير فيلم "الحارث"

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو جديد من كواليس فيلمه الجديد "الحارث"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو من داخل منزل مزين بالشموع.



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"رحلة من تصوير فيلم الحارث 2020".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان لمصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انا شايفه كيئب ومرعب وكمان مفيش كهربا ولا نت ده ايه النكد ده" وأضاف آخر"ايه الحلاوه دي كلها يا فيشاوي".



يذكر ان فيلم "الحارث| تدور أحداثة في إطار الإثارة والأكشن، ويشارك في بطولته الفنانة منى زكي وأحمد الفيشاوي وأسماء جلال.