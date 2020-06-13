جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصانع 6 أكتوبر

يجري الآن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في مصنعين بمدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات والإرشادات للحفاظ على صحة العمال.





وقام مدبولي، خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل ولدفع عجلة الانتاج، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه بعدد من المستثمرين، أن الحكومة تعمل حاليًا بكل طاقتها على دفع عجلة الإنتاج في مصر، وتشجيع الشركات المختلفة على توسيع استثماراتها في مصر، لافتًا في هذا الإطار إلى الحرص على عقد الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الشركات المختلفة لتذليل العقبات، وتشجيعهم على التوسع في الاستثمارات.



