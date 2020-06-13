جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصانع 6 أكتوبر

السبت 13/يونيو/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر
يجري الآن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في مصنعين بمدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات والإرشادات للحفاظ على صحة العمال. 

وقام مدبولي، خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل ولدفع عجلة الانتاج، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه بعدد من المستثمرين، أن الحكومة تعمل حاليًا بكل طاقتها على دفع عجلة الإنتاج في مصر، وتشجيع الشركات المختلفة على توسيع استثماراتها في مصر، لافتًا في هذا الإطار إلى الحرص على عقد الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الشركات المختلفة لتذليل العقبات، وتشجيعهم على التوسع في الاستثمارات.

تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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