التنمية المحلية عن إزالة التعديات: نسترد حق الشعب

السبت 13/يونيو/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمة المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قدم تقريرا لرئيس مجلس الوزراء عن جهود المحافظات المصرية في التعامل مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي.

وكشف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه خلال الفترة ما بين 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الحالي تم إزالة 12425 مخالفة بناء بواقع 6278 إزالة على أملاك الدولة بمساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمة المحلية، أن عملية إزالة التعديات على الأراضي هو استرداد لحق الشعب.

واستضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضي، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع للعرض على كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الإنتهاء من إعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد وإعتماد الحيز العمرانى ل206 مدينة، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة.

وأوضح شعراوي أن عدد القرى المصرية حوالي 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجاري استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني لـ4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية.

وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ18989 منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات بناء بوابة الفجر الفجر التنمية المحلية إزالات أراضي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 19 ساعة

هل سيتعاقد الأهلي مع خليفة "فايلر" في الموسم الجديد؟

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك مسألة وقت

منذ ساعة الا ربع

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ يوم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم