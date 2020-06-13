الطالع الفلكى السّبت 13/6/2020..مَوَاهِبْ مُمَيَّزَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثّامنة و23 دقيقة صباحاً ، القمر فى الحُوت،ويدخل الحَمَل فى الحادية عشرة و3 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.





**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الحادية عشرة و15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.





**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.





**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 6 بَؤونَة قبطى ، 13 حُزَيْرَان رُومى ، 21 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-الشّأة واللى فى الشّأة وصَاحِب الشّأة من بُكرة الصبح حَسَجّلهم بإسْمِك فى الشهر العقارى.(فريد شوقى من فيلم عندما يبكى الرجال-1984)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:





الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(المرّيخ فى الحُوت إقتران نبتون فى الحُوت - غربيّاً - تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران،يكون هذا الإقتران فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الرّابعة و14 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





نبتون يرمز إلى الهالة الأثرية أو الكاريزما والمرّيخ يرمز للطاقة والنشاط ، مع هذا الإقتران بينهما رُبّما وجدنا أنفسنا أكثر جاذبية فى عيون الآخرين ، قدرة على تكوين صداقات جديدة وتقوية الحالية وترميم المُتضررة ، هذا يشمل المساعى لإصلاح الأمور بين زوج وزوجته أو إرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، كما أنها فرصة مُناسبة للمُشتغلين بالفنون من تأليف ورسم ونحت بتوليد أفكار إبداعيّة جديدة.





نبتون يرمز للمرايات الزجاجيّة والشاشات التلفزيونيّة ما(قد) يجعلنا نبدو أفضل فى عيون الآخرين ، من وجهة نظر سلبيّة فمرايات نبتون تعمل على تضخيم وتكبير الصور فى عيوننا ما (قد) يُضفى على الحبيب هالة أثيرية و صورة مثاليّة أو قدرات مُتميّزَة نصنعها فى خيالنا له مع أنه بشر غير مُنزّه عن الغلط ، بالتبعيّة (قد) نبدو مسلوبِى الإرادة ، لقمة سائغة عُرضة للنصب والإحتيال و الخداع كنموذج ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب ، كريمة مُختار بفلم الليلة الموعودة ، لذا وجَبَ الحَذَر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وجوه الآخرين العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع وأسباب وليست من العدم ، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ.





برج الثور: إن كنت فى حالة خصام مع أحد أفراد أسرتك فحاول إنهاء الخصومة اليوم قبل الغد ،الخصومة تجلب الكآبة والشعور بالإحباط.





برج الجوزاء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج السّرطان: خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فغالباً لن يكونو عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض،عليك التروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.





برج العذراء : تتمكن من إستخدام مهاراتك الكلامية فى الصّلح مع أحدهم خاصة من أفراد الجنس الآخر بكلماتك الحلوة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الميزان : أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: قد ترغب فى الإنعزال لتنعم بالهدوء والسكون ، أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الزوجيّة ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الجدى: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج الدّلو: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.





برج الحوت: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.