حمادة هلال يسخر من كليب أغنيته الجديدة "جمالها"

السبت 13/يونيو/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
سخر الفنان حمادة هلال، من كليبه الجديد الذي يحمل اسم " جمالها" وذلك لأنه خلال الكليب تناول مشروب عصير، على عكس الكليب الذي سبق جمالها وكان يحمل اسم "أشرب شاي".

وشارك حمادة، جمهوره بمقطع فيديو من ساخر من أغنية "اشرب شاي"، على حسابه الشخصي، عبر مقوع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حمادة، على مقطع الفيديو قائلًا:"خيانة مشروعة".

أغنية "جمالها" طرحها حمادة هلال، أول ايام عيد الفطر المبارك، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وشاركه الكليب الفنانة منة عرفة.

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