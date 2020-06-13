أنباء عن زواج شام ابنة اصالة من طبيب مصري

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ترددت أنباء عن احتفال شام الذهبي نجلة أصالة قريبًا بزفافها من الطبيب المصري معتز نصير، ومن المُقرر أن يتم الزواج نهاية عام 2020 الحالي.



وقد تعرف شام على معتز نصير خلال افتتاحها لعيادتها الجلدية الخاصة في مصر.



وكانت شام الذهبي قد إختارت مناسبة عيد الحب في شهر فبراير الماضي للإعلان عن ارتباطها عبر الاستوري الخاص بحسابها على موقع "إنستجرام" من خلال صورة جمعتها بحبيبها، وعلقت على الصورة قائلة: "بحبك خليك للأبد عيد حبي" ، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد" .



والجدير بالذكر أن شام الذهبي انفصلت عن زوجها المصري أحمد جوهر في عام 2018، وانفصلت أيضًا والدتها اصالة من زوجها المخرج المصري طارق العريان في عام 2019 الماضي، بعد زواج دام لمدة 13 عامًا، نتج عنه التوأم آدم وعلي في عام 2011.



وكانت اصالة تزوجت للمرة الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.