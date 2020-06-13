25 يوليو.. نظر دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدرت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا بشأن دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأعلنت الدائرة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدم دستوريته، وذلك إلى جلسة 25 من يوليو المقبل.

كان علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، أقام الدعوى التي حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبا بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته. 

وقال "مصطفى" في دعواه: إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء. 

وطالب في دعواه، بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

جدير بالذكر أنه سبق وقررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوي إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.

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