بفستان شفاف..هاجر الشرنوبي تشعل السوشيال ميديا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة هاجر الشرنوبي، لجلسة تصوير جديدة لها، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير شفاف بالون الأسود وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وحلق طويل باللون الأحمر.



وشاركت هاجر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"مصدومين انك مختلف عنهم".



يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "جمع سالم" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قصية التبني، وشارك في طولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ورنا سماحة وميدو عادل.

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