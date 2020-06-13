رومينيجه: فليك حقق مع بايرن ميونخ ما لم أكن أتوقعه





أكد مايكل رومينيجه نجم بايرن ميونخ السابق، أنه توقع فشل هانزي فيلك المدير الفني للبافاري ، لكنه أثبت قدرات كبيرة.





وقال مايكل رومينيجه /56 عاما/ في مقاله لبوابة "سبورت باذر" :"علي أن أعترف بصدق: لم أكن أثق في أن صديقي هانزي فليك سيحقق هذا النجاح ويقطع هذا المشوار."





وأضاف رومينيجه الذي خاض 152 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) بقميص بايرن ميونخ بين عامي 1981 و1988 :"مازلت أتذكر عندما انضم إلى بايرن قادما من ساندهاوزن في عام 1985. كان هادئا للغاية ومتحفظا ومخلصا، ولطيفا للغاية مع الجميع. كان مجرد شخص جيد. لكنه لم يكن لاعبا قياديا."





وتابع رومينيجه أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو كيفية قيادة فليك لفريق بايرن ميونخ في الوقت الحالي، ومدى التطور المذهل الذي حققه، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نجاح فليك في قيادة بايرن ميونخ لتكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، التي حققها الفريق عام 2013.



