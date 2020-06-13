مسؤولون أمريكيون وصينيون يستعدون للاجتماع في هاواي

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أفادت تقارير إعلامية بأنه يخطط مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين للاجتماع في هاواي في محاولة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن قضايا مختلفة.



وقال بوليتيكو إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان يخطط للرحلة "بهدوء" ولم يتم الانتهاء من الترتيبات بعد.



كان بومبيو صريحًا في انتقاد الصين بشأن مجموعة من القضايا بدءا من أصل جائحة فيروس كورونا وسياسة هونغ كونغ إلى علاج الأقليات العرقية والدينية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق.



ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونج كونج عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن يانغ جيتشي، مجلس الدولة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، سيمثل الجانب الصيني في الاجتماع.



وقد تدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكنه حتى قطع العلاقات.



قال بومبيو الشهر الماضي إن الصين كان بإمكانها منع وفاة مئات الآلاف من الناس حول العالم من اذا كانت أكثر شفافية بشأن الفيروس التاجي، واتهمتها برفض تبادل المعلومات.



