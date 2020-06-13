في هذا الموعد.. أحمد السقا يعود لبلاتوه "العنكبوت"

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يعود الفنان أحمد السقا لإستئناف تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "العنكبوت"،وذلك بعد أسبوعين في الديكور الخاص بالعمل، حيث يتبقى لفريق العمل خمسة أيام تصوير، وبعدها يدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه في السينمات بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا وقرار الحكومة المصرية بفتح السينمات.



فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق،، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير،ويدخل السقا طوال أحداث الفيلم في مطاردات من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، ويعد السقا مشهورًا طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.



فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.





ويشهد الفيلم عودة الفنان أحمد السقا إلى السينما بعد غياب عامين، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "هروب اضطراري"وهو من إخراج أحمد خالد موسى.