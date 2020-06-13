في هذا الموعد.. أحمد السقا يعود لبلاتوه "العنكبوت"

السبت 13/يونيو/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يعود الفنان أحمد السقا لإستئناف تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "العنكبوت"،وذلك بعد أسبوعين في الديكور الخاص بالعمل، حيث يتبقى لفريق العمل خمسة أيام تصوير، وبعدها يدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه في السينمات بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا وقرار الحكومة المصرية بفتح السينمات.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق،، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير،ويدخل السقا طوال أحداث الفيلم في مطاردات من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، ويعد السقا مشهورًا طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.


ويشهد الفيلم عودة الفنان أحمد السقا إلى السينما بعد غياب عامين، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "هروب اضطراري"وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

أخبار تهمك

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 18 ساعة

هل سيتعاقد الأهلي مع خليفة "فايلر" في الموسم الجديد؟

منذ أقل من ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

منذ يوم

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب يوفنتوس يكشف مفاجأة عن رونالدو أمام ميلان

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:36 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

02:16 م

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

10:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم