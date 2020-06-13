حفيدة محمد عوض تروي تفاصيل علاقتها بالراحل.. وكسره للقواعد بسببها

السبت 13/يونيو/2020 - 10:12 ص
هبة أحمد
أشارت الفنانة جميلة عوض، حفيدة الكوميديان الراحل محمد عوض، إنها كانت تذهب دائمًا مع جدها الكوميديان الراحل في مسرحياته التي كان يقوم بتقديمها، وهي في الأربع سنوات من عمرها، لافتة إلى أنها لم تكن تتكلم حينها،وأنها الوحيدة من أحفاده التي لحقت به قبل وفاته، قائلة:" مكنتش بتكلم، وغمز للجمهور وشالني، وكسر كل قواعد المسرح اليوم ده، علشاني، وأنا الوحيده من أحفاده اللي لحقت بيه قبل وفاته".

وتحدثت جميلة عوض، خلال مداخلة هاتفية لها عبر "سكايب" برنامج "التاسعة"، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية هبة جلال، أنها تعشق الظهور بالمسارح الاستعراضية بسبب أنها تربت على التواجد في المسرح مع عمها ووالدها، قائلة: "حاسة أن دي حاجة اتربيت عليها، بسبب بابايا وعمي، ودي حاجة أنا حباها وحابه أعملها جدا"، لافتة إلى أنها لا ترى نفسها فنانة كوميدية كجدها الراحل، قائلة:"طبيعة الممثل قبل ما يقرر العمل بالتمثيل، هو تركيبته في الحياة لازم يكون شخص بيحب يراقب التفاصيل".

وأكدت أنها تأخذ برأي والدها بشكل كبير في السيناريوهات المقدمة لها، سواء لأعمال درامية أو أفلام قائلة:"بابايا باخد رأيه في المجمل وبيكون رأيه مهم جدًا".

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