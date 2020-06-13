درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 13/6/2020

السبت 13/يونيو/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 13/6/2020، حيث يسود طقس حار على القاهرة لتسجل العظمى يها 38 درجة وتكون الصغرى 22 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوسة أن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل 31 درجة بينما الصغرى تكون 21، وعن وادي النطرون تسجل العظمى 36 والصغرى 23، بينما درجات الحرارة في طنطا تكون العظمى 36 والصغرى 22، وشبين الكوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجل العظمى 35 والصغرى 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في باقي المحافظات 

دمنهور 33 22
بلطيم 30 21
مطروح 29 20
السلوم 28 21
سيوة 39 24
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 36 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 22
العريش 31 21
رفح 32 20
رأس سدر 38 24
نخل 38 17
نويبع 37 23
طابا 35 20
كاترين 32 17
الطور 36 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
ادفو 44 29
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26
 
ومن جهتها، أعلنت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت يشهد أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري وطقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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