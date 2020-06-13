صرف 31 مليون جنيه منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
قال عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، في تقريره لوزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى  للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي و40 منفذاً لمكاتب البريد، حيث تم صرفها لنحو 6 آلاف و304 عمال، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 11 مايو الماضي بإجمالي مبلغ 31 مليونا و520 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تنفيذ توجيهات الوزير بما يخص تصنيع وإنتاج كمامات الوقاية الطبية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التواصل مع بعض الجهات المتخصصة  لتوريد المواد اللازمة لتصنيعها والتي ستتم في وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة ، فضلا عن صرف جميع مستحقات المتدربين في الدورات السابقة وعددهم 60 متدربا.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 154 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.
 
وفي السياق ذاته، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 150 شابًا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقص، واستخراج 122 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل خلال شهر مايو 2020.

خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا هو 41303 حالات و1422 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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