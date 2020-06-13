تسجيل 18 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 348 حالة جديدة، إضافة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

 

وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تفوق هذه الأرقام مؤشرات اليوم السابق الذي شهد 8 وفيات و248 إصابة.

 

وأشارات البيانات، إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت حتى الآن 186022، منها 8781 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.

 

وكانت ولاية بافاريا سجلت أعلى عدد إصابات في ألمانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها 47,6 ألف شخص، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا مع أكثر من 39,1 ألف حالة إصابة، وولاية بادن-فورتمبيرغ مع 39 ألفا، بينما سجلت العاصمة برلين 7252 إصابة.


وفي وقت سابق، وافقت ألمانيا على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار كورونا.

 

ستقوم السلطات في ألمانيا بتخفيف القيود المفروضة على دخول العمال الموسميين التي تم إدخالها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حسبما كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء.

 

وافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على مقترحات من وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر للعاملين الموسميين من دول الاتحاد الأوروبي ودول شينجن حتى يتمكنوا من دخول ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من 16 يونيو بدون قيود، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ومع ذلك، وافقت الحكومة على أنه سيطلب من أرباب العمل تطبيق معايير النظافة. سيتم تشكيل فرق ثابتة من البداية لتقليل خطر انتشار الفيروس وإذا مرض أحد العاملين، يجب عزل الفريق بأكمله.

 

وستطبق القواعد الجديدة حتى 31 ديسمبر. وكانت رويترز قد اطلعت على مسودة للخطط يوم الثلاثاء.

 

كانت ألمانيا قد نصت في السابق على أن 80.000 عامل موسمي كحد أقصى يمكنهم دخول البلاد بسبب الوباء، على الرغم من استخدام أقل من نصف هذه الحصة.

 

 

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