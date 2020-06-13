ناهد رشدي بطلة تريند اليوم.. وكلمة السر "لن أعيش في جلباب أبي" (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:52 ص
ناهد رشدي في دور سنية
ناهد رشدي في دور سنية
تصدرت الفنانة القديرة ناهد رشدي تريندات "جوجل" اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2020، حيث تحدثت في مكالمة هاتفية على قناة dmc أمس الجمعة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وخلال مداخله هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، قالت الفنانة ناهد رشدي: "محدش كان يتوقع النجاح الباهر للمسلسل وأنه يحقق هذا النجاح على الرغم من مرور 24 سنة على أول عرض له".

وتحدثت ناهد رشدي عن مشهد فرح سنية الشهير، قالئلة: "كنت هموت وأضحك أثناء تصوير الفرح وطلب مننا المخرج بأن نتعامل بشكل طبيعي مش تمثيل".

وأكدت أن مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ملحمة درامية لا توصف.

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ناهد رشدي مداخلة هاتفية لن اعيش في جلباب ابي دي ام سي تريند DMC

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