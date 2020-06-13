بايرن ميونخ يعلن مدة غياب نجمه

السبت 13/يونيو/2020 - 10:02 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أمس الجمعة ، غياب نجمه تياجو ألكانتارا 3 أسابيع عن الملاعب بعد أن خضع لعملية ناجحة في الفخذ.

وأشار فليك إلى أنه "يتعين عليه (تياجو) التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. لقد اتخذنا القرار بالمضي قدما (في إجراء العملية الجراحية) الآن، وسيكون جاهزا لنهائي الكأس(المحلية)" في 4 يوليو ضد باير ليفركوزن على الملعب الأولمبي في برلين.

في المقابل، كشف مدرب النادي البافاري بأن المصابين الآخرين، نيكلاس زوله، الغائب عن الملاعب منذ أكتوبر بسبب إصابة في الأربطة الصليبية للركبة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حاليا، "وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجيا (إلى التمارين الجماعية) اعتبارا من الأسبوع المقبل".

أما في ما يخص الفرنسي كورنتان توليسو، الذي خضع بدوره في أبريل لعملية جراحية في الكاحل، فكشف فليك أن مؤشرات العودة إلى الفريق إيجابية وقد "عاود تمارين اللياقة".

وستكون الفرصة قائمة منذ السبت أمام بايرن لحسم لقبه الأول في الدوري بقيادة فليك، والثامن تواليا، وذلك في حال فوز النادي البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ وسقوط ملاحقه وغريمه بوروسيا دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف.

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