مشهد "فرح سنية" يحقق 2 مليون مشاهدة في 5 ساعات

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مازال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من المسلسلات التي يحرص الجمهور على متابعتها رغم مرور العديد من السنوات عليه، وفي كل مرة يُذاع فيها تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويبدؤا في الحديث عنه كأنها المرة الأولى التي يشاهدونها فيها، سرعان ما يتحول لتريند عبر منصات السوشيال ميديا.





ومع عرض الحلقة التي اشتملت على "فرح سنية" ابنة المعلم عبد الغفور البرعى، تصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مشهد الفرح حوالي 2 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات على صفحة القناة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



يعرض مُسلسل"لن أعيش في جلباب أبي" حاليًا عبر شاشة قناة "dmc دراما"، المسلسل قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار مصطفي محرم، ومن إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، رشوان توفيق، ناهد رشدي، منال سلامة،محمد رياض، حنان ترك.





والمسلسل تم عرضه عام 1996، ويتناول قصة صعود بطل العمل عبدالغفور البرعي، من القاع إلى القمة، حينما بدأ حياته العملية في وكالة الحاج إبراهيم سردينة، حتى أصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة كبيرة.



وفي أثناء رحلته في الحياة، يعجب بفاطمة، بائعة الكشري، ويتزوجان، وينجبان ولدًا وأربع فتيات، ورغم إن "عبد الغفور" حقق السعادة من عمله وتكوينه لأسرته، إلا أنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد "عبد الوهاب" عنه، وعدم التواصل بينهما، وإصرار عبدالوهاب، على بناء عالم خاص جدًا بعيدًا عن والده ونفوذه وتستمر أحداث المسلسل.