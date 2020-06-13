تتويج معلمة في قنا "سفيرًا" لمنصة إدمودو التعليمية

توجت دعاء عبدالمحسن، معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة العاقولة الابتدائية، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، شمالي محافظة قنا، بمسمى سفير منصة إدمودوا التعليمية، لإسهامتها في تدريب عدد من المعلمين.





وحصلت ابنة مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، على الشهادة الابتدائية عام 1997 من مدرسة الشرقي بهجورة الابتدائية، ثم التحقت بالمدرسة الإعدادية بنفس القرية ثم الثانوية العامة في عام ٢٠٠٣، ثم التحقت بجامعة جنوب الوادي بقنا بكلية الآداب، قسم اللغة الانجليزية وتخرجت منه في عام ٢٠٠٧ بتقدير جيد جدا.





وعملت مدرسة لغة انجليزية بمدرسة العقولة الابتدائية، وكان لها نشاط كبير فى مجموعات التقوية المجانية، وفتحت فصل تقوية بمنزلهم لغير القادرين من ابناء القرية وهذا منذ تخرجها حتى الآن.





التحقت عبدالمحسن، بمنصة ادمودو منذ شهر مارس بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وقامت بدعم ١٨١ معلمًا على مستوى العالم كما هو وارد في بيان المنصة ونتيجة لنشاطها الملحوظ فالترجمة الفورية وسرعة تفاعل المعلمين معها تم اعتمادها كسفير ادمودو ضمن ١٢ سفيرا بمصر.





تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



