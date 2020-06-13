اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي





و يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم إضافي مع الفريق.





وهناك اتفاق شبه نهائي بين الأهلي ورمضان صبحي على أن يستمر مع الأهلي بشكل نهائي ولكن بشرط عدم وصول أي عروض أوروبية له قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل رسمي.





واقترب الأهلي بشكل كبير من انهاء صفقة رمضان صبحي بشكل كبير بعد أن كثف احد مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد بشأن اللاعب.





ويتبقى فقط أن ينهي النادي الأحمر التفاصيل المادية مع نادي هيدرسفيلد والتوصل إلى اتفاق يناسب الطرفين ليتم الإعلان بعد ذلك عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.



